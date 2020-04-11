محافظ الشرقية يتفقد مستشفيي الصدر والحميات ومعمل الزقازيق الإقليمي

زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، مستشفيي الصدر والحميات ومعمل الزقازيق الإقليمي المشترك، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية، في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

بدأت جولة المحافظ بجولة تفقدية لمستشفى الأمراض الصدرية، والتي تتكون من 3 مبان داخلية، وتستوعب 114 سريرًا، ومزوده بـ3 أجهزة تنفس صناعي، وجاري توفير عدد آخر من الأجهزة.

كما قام المحافظ بمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بأحد مباني المستشفى، إضافة إلى تفقد أقسام العناية المركزة، والتي تضم 10 أسرّة، وقسم الاستقبال والمزود بقسم العزل لحالات الإشتباه بالأمراض الصدريه و التنفسية.

ثم توجه محافظ الشرقية بعد ذلك لمتابعة سير انتظام العمل بمستشفى الحميات بمدينة الزقازيق، للتأكد من تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمرضى وللمترددين على المستشفى.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من الدكتور أحمد ثابت مدير مستشفى الحميات عن أقسام المستشفى، والتي تتكون من مبنيين للعلاج، الأول اقتصادي، والثاني للوحدات المتخصصة (جهاز هضمي – باطنة)، وتتسع لــ103 سريرًا، وتضم قسمًا للغسيل الكلوي مزودًا بــ11 ماكينة غسيل، إضافة إلى غرفتين للعناية المركزة تستوعب 16 سرير عناية لقسمي الجهاز الهضمي والحميات، فضلاً عن 4 صيدليات مابين رئيسية وعلاج مجاني وعلاج على نفقة الدولة وتأمين صحي بالإضافة إلى مخازن أدوية.

وانتقل محافظ الشرقية لتفقد معمل الزقازيق الإقليمي المشترك، لمتابعة سير العمل بالأقسام المعملية، والذي يضم معامل مياه البكتريولوجي ويحتوي على معمل لتحليل مياه المخلفات الصناعية والصرف الصحي والغسيل والتعقيم ومياه الشرب والمياه المستخدمة في ماكينات الغسيل الكلوي ومياه حمامات السباحة، للتأكد من صلاحيتها للاستخدام للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

واختتم المحافظ جولته بتفقد معمل السموم والمخدرات، ومعامل البكتريولوجي الإكلينيكي، والمسؤولة عن إجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا، وماشابهها من أمراض وفيروسات معدية، إضافة إلى تفقد معمل الوبائيات والذي يضم وحدة الإليزا والمتخصصة في إجراء التحاليل للفيروسات لمرضي الغسيل الكلوي وكذلك تحاليل فيروس "C" والـ "BCR".