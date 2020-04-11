مدبولي: الدولة يجب أن تستمر في العمل بأقصى طاقتها.. مع أخذ الإجراءات الاحترازية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية زيارته للمصانع التي تعمل في محافظتي الشرقية والإسماعيلية في المناطق الاستثمارية والحرة، مُشيراً إلى أن الهدف من الزيارة يتمثل في متابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ المصانع لكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في المصانع، وكذا استمرار عجلة العمل والإنتاج.

وقال رئيس الوزراء، في ختام جولته اليوم، وقبل مغادرة المنطقة الحرة العامة بمدينة الإسماعيلية، إن زيارته للمصانع تُعد رسالة لكل المواطنين على أن الدولة يجب أن تستمر في العمل بأقصي قدراتها، وضرورة قيام أصحاب الأعمال بإتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين، واستمرار عجلة نمو الاقتصاد المصري بما يضمن استقرار واستدامة النمو في مصر.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه أكد خلال لقائه مع أصحاب الأعمال، على ضرورة حماية العمالة وخاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة، سواء ذات الفئات العمرية الكبيرة أو ذات ظروف صحية معينة، وذلك من خلال التخفيف عنهم أو حصولهم على إجازات مدفوعة الأجر، مؤكداً على ضرورة عدم تأثر حجم الأعمال واستمرارها.

وتابع: يجب استمرار المسارين معاً بنفس القوة، الإنتاج والعمل يستمر، ولكن في نفس الوقت كل الإجراءات الاحترازية والصحية نلتزم بها، وبإذن الله تمر مصر على خير من هذه الازمة"، مختتماً تصريحاته بأنه حتي هذه اللحظة السيناريو الحالي يمشي وفقاً للخطط التي تم إعدادها والمعدلات المتوقعة.