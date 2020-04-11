جامعة زويل تصمم 3 نماذج لأجهزة التنفس الصناعي بتكلفة منخفضة

قال الدكتور عمرو حلمي، أستاذ مساعد لقسم النانو تكنولوجي بمدينة زويل ومنسق وحدة تطوير المنتجات، إن الجامعة صممت 3 نماذج أولية لأجهزة التنفس الصناعي بتكلفة منخفضة، موضحا أن كل نموذج تصممه مجموعة مختلفة.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، والذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت، أنه تم الانتهاء من تصميم النموذج الأول منذ أسبوع وتم عرضه على متخصصين وأبدوا بعض الملاحظات، وسيتم اختباره الأسبوع الجاري على الرئة الصناعية للتأكد من تحكمه، وتم إجراء نموذج صناعي جاهز، في حال الموافقة على التصميم سيتم إنتاجه على الفور.

وأشار إلى أن النموذج الثاني أكثر تعقيدا من النموذج الأول لأن الهدف منه وضعه للمرضى الذين رئتهم متوقفة، موضحا أن هذا النموذج غير جاهز للتصنيع وطلب المتخصصين المزيد من أنماط التحكم بالجهاز، ونجري حاليا تعديل الجهاز وفقا لملاحظاتهم.

وأوضح أن النموذج الثالث كان تم تصميمه مسبقا خارج مصر لحالات مختلفة، وتم التوصل لبعض الأطباء في مصر ومصممي الجهاز من الخارج، لبحث إمكانية تعديله واستخدامه للحالات المصابة بفيروس كورونا.