جامعة زويل: طرح جهاز تنفس صناعي منخفض التكلفة بنهاية الأسبوع

كشف الدكتور مصطفى عبد الله رئيس قسم الطيران والفضاء بجامعة زويل، تفاصيل قيام فريق بحثى بمدينة زويل بتطوير وابتكار 3 نماذج أولية لأجهزة تنفس صناعي بتكلفة مخفضة، وتتوافر مكوناتها بالسوق المحلية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن فيروس كورونا يؤدى إلى ضيق في التنفس قد يتطور إلى فشل تنفسى، مؤكدًا أن إنقاذ المرضى يعتمد على توفير مساعدة في كيفية التنفس.

وأضاف، أن الصين هي المورد الأساسى في العالم لأجهزة التنفس الصناعى: "وهناك منافسة قوية بين دول العالم على حجز منتجاتها"، متابعًا: "سيكون أوفر وأكثر أمانًا وأسرع لو وفرنا أجهزة التنفس الصناعى محليًا".

وأتم: "غرفة العناية المركزة محدودة نسبيًا نظرًا لتكلفتها، والجامعة صممت جهازا يعمل بشكل مزدوج ما بين يدوي وآلي، وبنهاية الأسبوع سيكون هناك نموذج صالح للإنتاج الكمي بعد عرضه على الأطباء المتخصصين".