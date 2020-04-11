مدبولي لأصحاب الأعمال: احموا العمال.. هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية زيارته للمصانع التي تعمل في محافظتي الشرقية والإسماعيلية في المناطق الاستثمارية والحرة، وذلك في ختام جولته اليوم، وقبل مغادرة المنطقة الحرة العامة بمدينة الإسماعيلية.

وأشار إلى أن الهدف من الزيارة يتمثل في متابعة تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ المصانع لكل الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في المصانع، وكذا استمرار عجلة العمل والإنتاج.

وأكد رئيس الوزراء أن زيارته للمصانع تُعد رسالة لكل المواطنين علي أن الدولة يجب أن تستمر في العمل بأقصى قدراتها، وضرورة اتخاذ أصحاب الأعمال الإجراءات الاحترازية المطلوبة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين، واستمرار عجلة نمو الاقتصاد المصري بما يضمن استقرار واستدامة النمو في مصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه أكد مع أصحاب الأعمال خلال لقائه معهم، ضرورة حماية العمالة وخاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة، سواء ذات الفئات العمرية الكبيرة أو ذات ظروف صحية معينة، وذلك من خلال التخفيف عنهم أو حصولهم على إجازات مدفوعة الأجر، مؤكداً ضرورة عدم تأثر حجم الأعمال واستمرارها.

وتابع: "استمرار المسارين معاً بنفس القوة، الانتاج والعمل يستمر، ولكن في نفس الوقت كل الإجراءات الإحترازية والصحية نلتزم بها ، وبإذن الله تمر مصر علي خير من هذه الازمة"، مختتماً تصريحاته بأنه حتى هذه اللحظة السيناريو الحالي يمشي وفقاً للخطط التي تم إعدادها والمعدلات المتوقعة.