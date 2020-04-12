ادفع واشتري وحول فلوس من البيت.. مميزات استخدام بطاقات ومحافظ ميزة

تضامنا مع مبادرة البنك المركزي، أعلنت "ميزة"، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنّه لمدة 6 أشهر، يمكن إصدار بطاقات ميزة، والمحافظ الإلكترونية مجانًا، دون أي مصاريف، وذلك بإتمام جميع معاملات التحويل والشراء والسحب من ماكينات الصراف الآلي، دون أي مصاريف، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويمكنك تقديم المستندات المطلوبة، إلى أقرب فرع بنك من البنوك المصدرة لبطاقات ميزة وهي: "الإسكان والتعمير- بنك مصر- الأهلي المصري- التجاري الدولي- بنك القاهرة- SAIB Bank- المصرف المتحد- البنك الزراعي- بنك الإسكندرية- QNB- التنمية الصناعي- بنك بلوم).

بطاقات ميزة

1. بطاقة ميزة للخصم المباشر

-بطاقات الخصم المباشر، هي بطاقات دفع مربوطه مباشرة بحسابك المصرفي، سواءً كان حساب جار أو حساب توفير، وتتيح لك هذه البطاقات سهولة الوصول لأموالك في الحساب، وبالتالي تسوية مدفوعاتك وسدادها وإدارتها بسهولة وأمان.

-يمكنك متابعة حسابك المصرفي، على مدار اليوم، وطوال أيام الأسبوع، من خلال المعاملات المصرفية عبر الخدمات المصرفية الالكترونية.

-يمكن استخدام هذه البطاقة للمشتريات المحلية عبر الإنترنت، أو للمدفوعات الحكومية، أو مباشرة عند التجار من خلال نقاط الدفع.

2. بطاقات ميزة المدفوعة مقدما

-هي بطاقات الدفع الإلكترونية، التي يتم تغذيتها مقدما من العملاء، ويمكن استخدامها في عمليات الشراء والتحويلات والسحب النقدي.

-يمكن إصدار هذا النوع من البطاقات فوريًا، ودون الحاجة لفتح حساب لدى البنك.

-توفر لك البطاقات مرونة كبيرة في شحن رصيدها أو إعادة شحنها على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، ومن خلال أي ماكينة للصراف الآلي.

-يمكن استخدام هذه البطاقة للمشتريات المحلية عبر الانترنت أو للمدفوعات الحكومية أو مباشرة عند التجار، من خلال نقاط الدفع.

ويمكنك الحصول على الكارت الخاص بك واستخدامه في الشراء، وتعتمد المستندات على نوع الكارت، فإذا كانت بطاقة مدفوعة مقدمًا، تحتاج إلى بطاقة رقم قومي سارية، أما إذا كانت بطاقة خصم مباشر، فتختلف المستندات من بنك لآخر.

المحافظ الإلكترونية

ومن خلال شبكة ميزة، يمكنك استخدام هاتفك المحمول لإدارة مدفوعاتك اليومية من خلال المحافظ الإلكترونية التي توفر خدمات سهلة وفورية وفعالة وآمنة.

مزايا استخدام المحافظ الإلكترونية

-تحويل الأموال لأي محفظة إلكترونية أخرى.

-إيداع النقود في محفظتك الإلكترونية من خلال ماكينات الصراف الآلي بإستخدام رقم هاتفك المحمول.

-الدفع من خلال استقبال طلب التحصيل حيث يقوم التاجر بإرسال طلب الدفع مباشرةً للمشتري على المحفظة الإلكترونية.

-سداد المدفوعات بإستخدام كود QR في المتاجر: امسح كود QR لدى التاجر وسدد.

-سحب النقود من محفظتك الإلكترونية من خلال ماكينات الصراف الآلي بإستخدام رقم هاتفك المحمول.

-الشراء عبر الإنترنت: يمكن للعملاء القيام بعملية مسح كود QR الدفع مباشرةً على صفحة السداد عبر مواقع الانترنت أو إدخال رقم الهاتف المحمول لتلقي "طلب الدفع" مع تفاصيل الدفع للمحفظة الإلكترونية لتأكيد عملية السداد.

خطوات إصدار المحفظة الإلكترونية:

- اذهب لأحد مقدمي الخدمة مثل "البنك الأهلي - والأهلي abk - وQNB الأهلي - وبنك القاهرة".

- قدِم لمقدم الخدمة رقمك القومي ورقم هاتفك المحمول.

- سيجري تفعيل محفظتك الإلكترونية على الفور بمجرد تلقيك لرسالة نصية على هاتفك.