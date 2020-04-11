بعد الحجر الصحي على 4 منازل.. عيادة متنقلة لسكان منشية نيازي بالمنيا

واصلت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحجر الصحي المنزلي لعدد 4 منازل بقرية منشية نياري التابعة لقرية "برطباط" بمركز مغاغة، وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

أوضح دكتور أسامة بلبل وكيل وزاره الصحة، أن العيادة المتنقلة بدأت أعمالها بالقرية، وتم عمل تثقيف صحي بواسطة الرائدة الريفية والمراقب الصحي، كما تم التنسيق مع إدارة المتوطنة لتنفيذ أعمال التطهير لمنازل الحالات المؤكدة ومخالطينهم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز مغاغة.

وأضاف "بلبل"، أن الفريق الوقائي بالإدارة الصحية، يواصل المتابعة اليومية للمخالطين، والتأكد من إجراءات العزل المنزلي وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى، تحسبا لظهور أعراض الإصابة عليهم.

أكد دكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف بالمنيا، أنه تم الدفع بسيارة إسعاف مجهزة للتمركز بالوحدة الصحية بكفر صالحين لخدمة أهالي منشية نيازي ولتقليل زمن الاستجابة للحالات الطارئة داخل القرية.

من جانبه ناشد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جميع المواطنين بالقرية بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتي الانتهاء من فترة الحجر الصحي بالقرية، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.