القبض على 20 رفضوا دفن الطبيبة المتوفاة إثر إصابتها بكورونا في الدقهلية

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة الدقهلية، اليوم، القبض علي 20 شخصًا من مثيري الشغب في قرية "البهو فريك" مركز أجا، والذين اعترضوا علي دفن الطبيبة سونيا عبد العظيم عارف، 64 سنة، والتى توفت أثناء علاجها بمستشفى الحجر الصحي بأبو خليفة في الإسماعيلية جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

واعترض عدد من أهالي القرية علي دفن الجثة بالمقابر، ومنعوا سيارة الإسعاف من الدخول للمقابر، وأشعلوا النيران في أكوام من قش الأرز، ورددوا الهتافات ضد دفنها بقريتهم مرددين "كورنا لأ"، و"الطبيبة لأ"، ما أدى إلى تدخل القوات واطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم لتفريقهم لدفن الجثمان.

وانتقلت قوات الشرطة بقيادة اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية والعميد عماد المهدى مأمور مركز شرطة أجا، إلى مكان البلاغ وسط محاولات استمرت لعدة ساعات لإقناع الأهالي بأن دفن المتوفية سيتم وفقًا للإجراءات الصحية المتبعة بحضور فريق الحجر الصحي، حيث تم تغسيلها وتكفينها طبقا للإجراءات الوقائية المتبعة، كما سيتم تعقيم المكان قبل الدفن، إلا أن الأهالي رفضوا ذلك.

وحاولت الأجهزة الأمنية حل الموقف بالتوجه بالجثة إلى مسقط رأسها بقرية "ميت العامل" التابعة لمركز أجا لدفنها، إلا انهم وجدوا تجمهرًا آخر من الأهالي هناك، فعادو بها إلى قرية "شبرا البهو" محاولين إقناع الأهالي مره أخرى، فرفضوا دخول الإسعاف إلى المقابر بحجة أنها ليست من أبناء قريتهم، وخوفًا من انتشار العدوى، وفرض الحجر الصحي على القرية.

وتمكنت الصحة من دفن الجثة بعد استخدام القوات قنابل الغاز المسيل للدموع، وتفيق المتجمهرين، والقبض على 20 منهم لاتخاذ الإجراءات القانونية معهم.