إجمالي الإصابات بكورونا في الدنمارك يقترب من 6000

سجلت الدنمارك 13 وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 260، في حين اقترب إجمالي الإصابات من 6000، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وذكرت هيئة البث الرسمية في البلاد "دي آر"، اليوم، أن عدد الإصابات ازداد منذ أمس الجمعة بواقع 177 حالة لتصل الحصيلة إلى 5 آلاف و996، فيما بلغ إجمالي المتعافين ألف و955 شخصا.

وأكدت السلطات الدنماركية استقرار معدلات الوفيات الناجمة عن كورونا المستجد وانخفاض حالات الإصابة المحتاجة إلى دخول المستشفى، في الأيام الأخيرة.

وقررت تخفيف إجراءات الإغلاق تدريجبيا حيث سمحت بإعادة فتح المدارس ورياض الأطفال بدءا من الأربعاء المقبل.

وستبقى إجراءات الحجر الصحي الأخرى مثل إغلاق الحانات والمطاعم ومراكز التسوق، ومنع التجمعات التي تضم أكثر من 10 أشخاص، سارية لمدة شهر ثان على الأقل.

وكانت رئيسة وزراء الدنمارك، ماتي ماري فريدريكسن، قالت في وصف الحالة الصحية في بلادها: "الوضع يشبه حاليا إلى حد ما السير على حبل مشدود".

وأضافت فريدريكسن: "إذا وقفنا بلا حراك على الطريق، فقد نسقط، وإذا ذهبنا بسرعة كبيرة، فيمكننا أن نخطئ. لذا يجب علينا التقدم إلى الأمام بخطوة واحدة دقيقة في كل مرة".