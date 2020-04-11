منى زكي توضح حقيقة إصابة أحد أفراد مسلسل "تقاطع طرق" بفيروس كورونا

بعد انتشار العديد من الشائعات خلال الساعات الماضية، التي تفيد بوقف تصوير مسلسل "تقاطع طرق"، وتحويل فريق العمل بالكامل إلى الحجر الصحي، كشفت الشركة المنتجة حقيقة الأمر، في ظل انتشار فيروس كورونا، والذي تسبب في ايقاف التصوير في الأماكن العامة والتجمعات.

وأصدرت الشركة بيان صحفي نشرته الفنانة منى زكي عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"، قائلة:" تنوه أسرة مسلسل تقاطع طرق (اسم مؤقت) بطولة الفنانة منى زكي، والفنانين محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد، ومن إخراج تامر محسن، بأنها قررت ومنذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2020 تأجيل تصوير كافة المشاهد الخارجية في الأماكن العامة والمشاهد التي تتطلب وجود عدد كبير من الممثلين وممثلي الحركة (المجاميع) وذلك حفاظاً على صحة كافة العاملين وتماشياً مع قرارات الدولة نحو مُجابهة فيروس كورونا المستجد ، وكذلك لوجود عدد من الممثلين الأجانب بالمسلسل يتعذر حضورهم للبلاد، هذا فضلاً عن عدم رغبة أسرة المسلسل في تقديم تنازلات أو بدائل تؤثر على جودة المسلسل منذ بداية تصويره لقناعتها بأنه عمل درامي يحمل قيمة فنية عالية، ولن يُحدد توقيت عرضه إلا بعد الانتهاء من تصوير كافة حلقاته".

وأضاف البيان الصادر من الشركة: "وتؤكد أسرة المسلسل على استمرار تصوير المشاهد في الأماكن الداخلية الآمنة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وعدم تصوير أي مشاهد تتطلب تجمعات، كما تؤكد أسرة المسلسل أنه لا صحة لما أُشيع عن إصابة أحد أفراد فريق العمل بفيروس كورونا المستجد وأن الجميع بصحة جيدة".

وتدور أحداث "تقاطع طرق" حول زواج منى زكي من الفنان محمد ممدوح ويخونها مع امرأة أخرى، وتدخل فى صراعات طويلة معه خلال أحداث المسلسل، وتسافر بعدها حتى تقابل محمد فراج ويحدث أمر يغير مجرى الأحداث.وتعود النجمة منى زكى لدراما رمضان بعد غياب 4 أعوام، ويشاركها بطولة “تقاطع طرق”، محمد فراج، محمد ممدوح تايسون، سيد رجب، عائشة بن احمد، وعدد كبير من الشباب، تأليف وإخراج تامر محسن.