الجزائر: حالات التعافي من كورونا في البلاد وصلت إلى 460

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أن حالات التعافي من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وصلت إلى 460، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

واشارت وزارة الصحة الجزائرية، إلى ارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى ألف و825 حالة، بعد تسجيل 64 إصابة جديدة.

وأضافت الوزارة الجزائرية، أنه جرى تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 275.

وتتركز أغلب الإصابات في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وجرى فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وبدأت السلطات الجزائرية، الأحد الماضي، تطبيق حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا، في كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها العاصمة، يكون الحظر فيها من 3 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة، التي جرى وضعها قيد الحجر الصحي الكامل طوال اليوم، منذ 24 مارس الماضي، لكونها بؤرة لانتشار الإصابات بكورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وكان الوزير المستشار للاتصال، المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية محند أوسعيد بلعيد، قال في وقت سابق، إن الجزائر لم تتأخر في مواجهة كورونا المستجد، مشيرا الى أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أمر بإنشاء لجان لدراسة والتحضير لما بعد الوباء.