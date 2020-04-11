تسجيل 95 وفاة جديدة بكورونا في تركيا

أعلنت السلطات التركية، تسجيل 95 وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد، فيما بلغت الإصابات 5 آلاف و138حالة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، تداولوا عددا من مقاطع الفيديو تظهر اندلاع شجارات عنيفة وتزاحما غير مسبوق أمام عدد من المخابز ومحال المواد التموينية، قبيل حظر التجول المفاجئ الذي أعلنته السلطات.

وأظهر أحد مقاطع الفيديو أشخاصا وهم يتبادولون اللكمات والركلات بشكل عنيف جدا أمام مخبز في إسطنبول، فيما وقف آخرون يراقبون المشهد أمامهم، وأكدت قناة "خبر ترك" صحة الفيديو.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعربت في وقت سابق، عن قلقها من أن تركيا شهدت "زيادة كبيرة في انتشار فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي".