تركيا تتخطى حاجز الألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

قال وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة، الجمعة، إن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، زادت 4747 حالة، وتوفي 98 شخصا، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما غمر المرضى وحدات العناية المركزة في إسطنبول.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بكورونا في تركيا إلى 1006 حالات، فيما بلغ عدد الإصابات 47029، بحسب وزير الصحة التركي.

وقال قوجة على حسابه في تويتر، إن إجمالي عدد الحالات التي تعافت استقر عند 2423، مع تعافي 281 في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

يأتي هذا في الوقت الذي ذكر فيه موقع "أحوال" التركي، أن 80 بالمئة من وحدات العناية المركزة في إسطنبول أصبحت مشغولة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعربت عن قلقها من أن تركيا شهدت "زيادة كبيرة في انتشار فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي"، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز".