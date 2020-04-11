تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي.. "باير"الألمانية للأدوية تدعم مبادرة "حماية" بالتعاون مع صناع الخير

أعلنت شركة باير الألمانية المتخصصة فى مجال تخليق وتصنيع الادوية سواء البشرية أو ادوية المستهلك و المنتجات الزراعية تحت شعار " العلم من أجل صحة أفضل ومستقبل أفضل " عن مد شراكتها مع مؤسسة "صناع الخير" من خلال مبادرة "حماية" بهدف رفع مستوى الوعي حول الإجراءات الوقائية اللازمة وتوفير الامدادات والمستلزمات الطبية الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، خاصًة بين الأسر الأكثر احتياجا و عرضة في هذه الفترة. تأتي مبادرة "حماية" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي.

تعتبر "باير"من أوائل الشركات في قطاع الأدوية بمصر التي تعزز من التزامها وجهودها لمكافحة الفيروس المستجد

ومن جانبه، أكد سامر لزيق، المدير العام لباير ليميتد مصر على ان الشركة تجتهد لتقديم كل ما هو مبتكر في مجالات الرعاية الصحية والزراعية، وندرك التحدي الذي تفرضه علينا الظروف الاستثنائية التي نعيشها الآن، كما نعي أن دورنا لا يقاس بما نقدمه من خدمات فحسب، بل أيضًا بكيفية تفاعلنا مع المجتمعات التي نخدمها، لذلك نؤمن بضرورة المساهمة بدور فعال تجاه المجتمع، ونعمل من خلال مبادرة "حماية" على دعم جهود الحكومة المصرية والجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما نأمل بتعاوننا مع صناع الخير والجهات المشاركة في المبادرة الوصول إلى أكبر عدد من الأسر والأفراد ضمن الفئات الأكثر احتياجا و عرضة للعدوى لتقديم مختلف خدمات التوعية والوقاية لهم"، موضحا أن تلك الشرائح المتمثلة في العمالة غير المنتظمة وغيرها من الكثير من غير القادرين بشكل عام على تدبير احتياجاتهم هي الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى بسبب نقص الوعي اللازم وتدابير الوقاية اللازمة ومحدودية إتاحة المواد الضرورية كذلك.

المبادرة تدعم الفئات الأكثر تعرضا وتنشر التوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد

أضاف لزيق: "هذه هي أكثر اللحظات التي تتقارب فيها الرؤى والأهداف ما بين رؤية الشركة وخدماتنا ومهمتنا المتمثلة في "العلم لحياة أفضل".

لزيق: "نعمل من خلال مبادرة "حماية" على دعم جهود الحكومة المصرية والجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بهدف الوصول الى أكبر عدد من افراد المجتمع ضمن الفئات الأكثر تعرضا من خلال تعاوننا مع مؤسسة صناع الخير"

من خلال "حماية"، تعمل "باير" بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير علي محورين – المحور الأول و هو رفع مستوى الوعي بين الشرائح الأكثر احتياجا لمعرفة أهمية اتباع التدابير الاحترازية وفقًا لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، المحور الثاني – تزويد تلك الشرائح بأدوات الوقاية الضرورية من قفازات طبية، أقنعة الوجه الطبية والمواد التعقيم والتطهير .

كما أشاد هاني عبد الفتاح، بمشاركة باير مصر في مبادرة "حماية"، مشددًا على أهمية دور القطاع الخاص في رعاية الفئات المستهدفة في المجتمع ودعم الجهود الحكومية وغير الحكومية بتقديم أكبر قدر ممكن من برامج الدعم المختلفة.

هاني عبد الفتاح - المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير: للقطاع الخاص دور هام فى دعم الجهود الحكومية للحد من انتشار الفيروس، وباير من أولى شركات قطاع الأدوية المساهمة فى"حماية"

مضيفًا أن باير كانت من أولى الشركات في قطاع الأدوية المساهمة في هذه المبادرة من خلال قيمها واستراتيجياتها في المجتمعات التي تعمل بها لتقديم جودة حياة أفضل، والتي تتفق مع أهداف مبادرة "حماية" لإتاحتها بعض الخدمات للفئات الأكثر إحتياجًا.

كانت قد أعلنت شركة باير في وقت سابق عن شراكة أخرى مع صناع الخير فى برنامج طبي للوقاية والتوعية بشأن الاكتشاف المبكر والمتابعة لأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض العيون الى جانب زيادة الوعي بأهمية صحة المرأة وتنظيم الأسرة.