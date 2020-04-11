محافظ الوادي الجديد يتفقد تجربة استخدام سلم كهربائي لصعود النخيل

تفقد اليوم السبت، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة، تجربة استخدام سلم هيدروليكي كهربائي مجهز بالبطاريات الكهربائية المنفصلة للعمل داخل حقول النخيل.

وقال المحافظ، إن السلم مصمم ليساعد المزارع على صعود النخلة لارتفاع يصل إلى 12 مترًا، وبحمولة 200 كجم، لإجراء كافة أعمال النظافة والتقليم والتلقيح وجني المحصول لأشجار النخيل بشكل آمن على المزارعين.

وأضاف المحافظ، أنه وجه بدراسة تعميم التجربة التي تساهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد على المزارع، بدلًا من العمل بالطرق التقليدية.