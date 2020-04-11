نقيب تمريض الإسكندرية: عينة رئيس تمريض الحجر الصحي بمستشفى العجمي إيجابية

قالت سهى مصطفى، نقيب التمريض في الإسكندرية، إن التحاليل التى أجرتها إدارة مستشفي العجمي العام الحجر الصحي للممرضات بعد إصابة طبيب بفيروس كورونا أثبتت إيجابية إصابة أحدى الممرضات، وهي رئيس التمريض، مشيرة إلى أن باقي طاقم التمريض نتائجهم سلبية.

وأضافت "مصطفى"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن رئيس التمريض لم تظهر عليها أي أعراض لفيروس كورونا، ولكن تم إجراء تحاليل لها، وثبت إيجابية الإصابة، لذلك تم عزلها ووضعها في الحجر الصحي داخل المستشفى.

وأوضحت أن النتيجة تسببت في هلع وفزع بين الممرضات، ما دفعها للذهاب إلى المستشفى مساء أمس للاطمئنان على الممرضات.

وأكدت، أن الوضع طبيعي والأمور مستقرة وجميع الممرضات في حالة نفسية جيدة، ويعملن من أجل المرضى والمصابين، كما أن رئيس التمريض في حاله صحية جيدة وحالتها النفسية مطمئنة.

وأوضحت أن الفريق الطبي داخل الحجر الصحي يبذل قصارى جهده من أجل راحة المصابين ومنع انتشار العدوى، لافتة إلى أنها تتواجد بشكل دائم من أجل الممرضات وتقديم كافة الاحتياجات.

وأكدت أن هناك مشرفين تمريض يقومون بالعمل داخل الحجر الصحي وتنظيمه، لحين شفاء مشرفة التمريض.