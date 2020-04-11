"أطباء الدقهلية" تحذر من تداول صورة لطبيبة على أنها المتوفاة بكورونا

حذرت نقابه الأطباء من الأخبار الكاذبة والصفحات المشبوهة، والتي نشرت صورة للدكتورة آية الحديدي علي أنها الطبيبة المتوفاة جراء إصابتها بفيروس كورونا، والتي رفض الأهالي في البداية دفنها في مقابر قرية شبرا البهو" بمركز أجا.

وقال الدكتور أحمد زهران، أمين عام نقابة أطباء الدقهلية، على صفحته على موقع التوصل الاجتماعي، "فيس بوك"، إن الدكتورة آية الحديدي بصحة جيدة، وهي من جنود محاربة كورونا.

وأضاف، أن نقابة الأطباء ستتخذ كل السبل القانونية ضد كل من نشر خبرًا كاذبًا، أو شائعة، أو مارس ترويعًا لأهالي الأطباء أو الفريق الطبي، مشيرًا إلى أنه بالفعل تم رصد عدد من الصفحات، وجاري اتخاذ الإجراءات ضدها.

وذكر "الترويع مستمر، والإشاعات تلاحق الأطباء في كل مكان، أرجوكم كفاية ترويع لأهالينا، وحسبي الله ونعم الوكيل".