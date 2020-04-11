السلطات المغربية: تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا 

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 4 وفيات جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" و97 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت الوزارة: شفاء 22 حالة من فيروس كورونا ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 146، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكان مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، أوضح في تصريح في وقت سابق، اليوم، أنه جرى تسجيل 10 وفيات جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 107 حالات، وفقا لما ذكرته وكالة انباء"الشرق الأوسط".