رغم الهدنة.. الجيش الليبي يتصدى لخروقات ميليشيات "الوفاق"

اندلعت معارك عنيفة بين الجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق وميليشياتها الموالية لتركيا، بعدما انتهكت الأخيرة الهدنة المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير، أن مقاتلات سلاح الجو بالجيش الليبي دمرت عددا من الآليات والعربات العسكرية وأعلن الجيش العثور على جثث لعدد من عناصر الميليشيات المدعومة من تركيا أثناء تمشيط المواقع المسيطر عليها في محور عين زاره جنوب طرابلس، كما استهدف الجيش الليبي تجمعات الميليشيات وآلياتها في معسكر الرحبة في تاجوراء ومحمية صرمان بعد تهديد الإرهابي "أسامة جويلي" أحد قادة قوات الوفاق لمدن صرمان وصبراتة.

ووجه الجيش الليبي أكبر ضربة لتركيا وميليشياتها عبر استهدافه سفينة تركية كانت تحمل شحنة جديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية لميليشيات الوفاق بعد يومين من توقفها في ميناء مصراتة كما أعلنت قوات الجيش الليبي إسقاط طائرتين مسيرتين تتبعان تركيا.

ووفق شعبة الإعلام الحربي فقد رصدت منصات الدفاع الجوي طائرة تركية مسيرة كانت تحاول الإغارة على مدينة ترهونة جنوب شرقي طرابلس، كما أسقط الدفاع الجوي طائرة أخرى حاولت قصف تمركزات الجيش في العزيزية ما يضاعف خسائر القوات التركية الداعمة لحكومة الوفاق وميليشياتها.