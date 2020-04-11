أستاذ علم الفيروسات: كورونا يموت مع وفاة المريض.. والجثمان يغسل 4 مرات

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات، إنه عند وفاة المريض بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يموت معه الفيروس، حيث إن جثمان المتوفى بفيروس كورونا آمن، حيث يجري تغسيله بالفورملين 5% الذي يقضي على الفيروس نهائيًا، مشددًا في الوقت ذاته على أن هناك إجراءات احترازية وصحية مشددة للتعامل مع الحالات المتوفاة بكورونا.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه يجب ارتداء غطاء الرأس والوجه والجوانتي والكمامات والدرع الواقي عند تغسيل ودفن الحالة المتوفاة بفيروس كورونا، ويجري نقل المتوفى بكورونا إلى المشرحة في مكان معقم ومطهر ويجري غسل المتوفى بالماء والصابون 3 مرات.

وأشار أستاذ علم الفيروسات، إلى أنه بعد الانتهاء من غسل المتوفى بالماء والصابون ثلاثة مرات، يجري غسله مرة أخرى بالفورملين 5%، كي يكون جسد المتوفى معقما بشكل كامل، ثم يلف المتوفى بالكفن المخصص له ثم يوضع في كيس مغلق بإحكام ثم في كيس آخر.

وتابع :" بتلك الاجراءات لا يمكن انتقال عدوى من المتوفين بفيروس كورونا لأي فرد على الإطلاق، ولا يجري فتح التابوت على الحالة المصابة بفيروس كورونا إلا داخل المدفن فقط، وكل من يتعامل مع الحالة المتوفاة يرتدي مستلزمات عدم نقل العدوى".