مواطن يتبرع بدفن ضحايا كورونا بمقابر أسرته ببنها والشرقية

أعلن أشرف محمود مدير إدارة رعاية الموهوبين والتعلم الذكي، بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، استعداده لفتح مدافن أسرته ببنها ومحافظة الشرقية، لاستقبال جثمان ضحايا فيروس كورونا.

وأوضح أن ذلك يأتي في مبادرة منه لتكريم هؤلاء الشهداء، مستنكرًا ماحدث من قلة من الأهالي في عدة محافظات، برفض دفن جثامين بعض ضحايا الفيروس في المقابر.

وكتب "محمود" على صفحته في "فيس بوك" رسالة "أعلن أنا أشرف محمود أن مدافنا الخاصة جاهزة لدفن أي أحد من المصابين بكورونا.. عيب ما حدث للشهيدة".

وقال "محمود"، إن المبادرة نابعة من كونه إنسان رافض لما حدث، مشيرًا إلى أن الإصابة بالفيروس ليست وصمة عار، وهو مرض كأي مرض، وكل إنسانٍ معرض للإصابة به، ونتائج إخفاء الإصابة به كارثة.

وأضاف أن ماحدث مخالف لتعاليم الدين والمجتمع، والتي تقضي باحترام الميت وإكرامه بدفنه.