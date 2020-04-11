دفن الملحن خالد عادل بمقابر الأسرة في المحلة

توفى قبل قليل، الفنان والملحن خالد عادل، بعد صراع طويل مع المرض فى مستشفى شبرا العام.

عاني عادل خلال الأيام الأخيرة، فشلا كلويا، إضافة إلى مياه على الرئتين، وتورم فى كافة أنحاء جسده.

دفن الملحن خالد عادل فى مقابر اسرته بالمحلة قررت اسرة الفنان والملحن الراحل خالد عادل، دفنه فى مقابر الاسرة بمدينة المحلة الكبرى صباح غدا الاحد. قررت اسرة الفنان والملحن الراحل خالد عادل، دفنه فى مقابر الاسرة بمدينة المحلة الكبرى صباح غدا الاحد.كان الراحل قد توفي منذ قليل بعد صراع طويل مع المرض فى مستشفى شبرا العامعاني عادل خلال الايام الاخيرة، فشل كلوي بالاضافة الى مياة على الرئتين، وتورم فى كافة انحاء جسده