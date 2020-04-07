شقيق الملحن خالد عادل: أخي بلا إدراك ذهني.. وتامر حسني يتابع حالته

اعتذر شقيق الملحن خالد عادل، من ظهور أخيه في بث مباشر عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، واستغاثته بالنجم تامر حسني لمساعدته، في نقله إلى مستشفى آخر، حيث أنه محتجز حاليا، بغرفة العناية المركزة داخل مستشفى شبرا العام.

وكتب شقيق خالد عادل عبر صفحة الأخير بموقع "فيسبوك"، قائلاً: "يا جماعة أنا بعتذر عن الفيديو اللي أخويا الملحن خالد عادل نزله من شوية على صفحته، لإن خالد أخويا عنده تسمم دموي حاد بسبب التهاب خلوي حاد برجله الشمال، والتسمم الدموي، ده بتكون أعراضه الهزيان وتخيلات، وعدم وعي كامل، وخلل في عملية الإدراك والنطق".

وأوضح شقيق الملحن، موقف تامر حسني من متابعة الحالة الصحية لشقيقه، قائلاً: "والأستاذ تامر حسني وأخيه الأستاذ حسام حسني، متابع معانا الموقف لحظة بلحظة عشان يتم نقل أخويا إلي الرعاية المركزة، وبشكرهم جدا جدا على اهتمامهم بحالة أخويا، وبوجه لهم كل الشكر والتقدير".

وتابع: "بعتذر جدا على الفيديو اللي نزل من أخويا، لأني للأسف كنت سايب معاه الموبايل بتاعه، وخرجت أكلم الدكتور، لقيت الفيديو نزل، وهو بيطلب من أصدقائه إنهم يقفوا جنبه، للأسف هو في حالة لا وعي كامل، ومفيش أي إدراك ذهني عنده".