مستشار مفتي الجمهورية: التنمر بمصابي كورونا حرام واعتراض على قضاء الله

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن هذه الفترة لا صوت يعلو فوق صوت العلم، مشددا على أن كرامة الإنسان مقدمة على كل شيء، والعالم كله يعمل على إنتاج علاج لمصابي فيروس كورونا ويتم الإنفاق عليه كل ما تملك الدول، مؤكدا على أن الإنسان له كرامة حيا وميتا.

وتابع: خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد": "الدين يقول إنه في حال التنمر بمصابي كورونا وموتى كورونا والتسبب في إيذائه المعنوي والنفسي فيكون ارتكب آثم وارتكب كبيرة لأنه اعترض على قضاء الله وحكمته وإصابة مصاب الكورونا، بالإضافة لكون مصاب الكورونا يكون في معية الله".

وشدد عاشور أن دار الإفتاء عندما شاهدت مشاهد محاولة منع أهل إحدى القرى بمحاولة منع دفن إحدى ضحايا فيروس كورونا، أيقنت أن ما فعله أهالي القرية كان عن غير علم، لأنه خارج عن ثقافتهم وعلمهم، مشددا على أن الدفن للميت فرض كفاية، وتجمع المواطنين يكون على قدر الحاجة وقت الدفن.

وأضاف عاشور، أن مفتي الديار المصرية اجتمع مع أطباء الطب الشرعي والميكروبيولوجي والفيروسات للسؤال عن مسألة التكفين والتغسيل والدفن، قالوا إنه لا ضرر على المخالط مادام تم اتباع إرشادات وزارة الصحة فلا ضرر على المخالط ولاداعي للخوف والهلع "طالما نمشي وراء العلم فلا خوف، وحق الميت تغسيله ودفنه وهو من حقه وليس تفضلا عليه".

وتابع عاشور أنه عندما ينزل الميت للقبر ويتم دفنه بالطريقة التي حددتها وزارة الصحة يصبح وقتها جسم الإنسان غير مهيئ لنقل الفيروس "لماذا الهلع والفزع من موتى مصابي فيروس كورونا؟".

وشدد عاشور على أن التنمر "نوع من أنواع السخرية التي نهى عنها الله سبحانه وتعالى، لا يوجد أحد بالمجتمع بمنأى عن هذا الأمر، والإصابة بفيروس كورونا، والسخرية والتنمر من مصابي كورونا حرام وغير مقبول".