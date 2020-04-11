إصابات كورونا في السويد تتجاوز الـ10 آلاف شخص ووفاة 887

أعلنت وكالة الصحة العامة في السويد، اليوم، أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 10 آلاف شخص، توفي منهم 887، موضحة أن غالبية المتوفين بكورونا هم من الفئة العمرية 80-90 عاما، حيث سُجل 362 حالة وفاة، وأن العدد الأقل من الوفيات رصد بين مرضى كورونا دون سن الـ50.

وأكثر من ثلث الوفيات الناجمة عن الوباء سجلت في السويد خلال الأسبوع الجاري، مع العلم أنها لا تزال البلد الوحيد في أوروبا الذي لم يلجأ إلى تدابير صارمة لمواجة العدوى.

وتحتل العاصمة ستوكهولم، صدارة المناطق الأكثر تضررا بالوباء بتسجيلها حوالي نصف حالات الإصابة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكانت السلطات السويدية، أعلنت الأسبوع الماضي، عن تباطؤ وتيرة انتشار المرض في ستوكهولم، مع ارتفاع معدلات الإصابة في مناطق أخرى.

من جانبه، أكد كبير أطباء الأوبئة في السويد أندرس تيجنل، أن دور رعاية المسنين أصبحت بؤرا لتنفشي العدوى كونها غير قادرة على ضمان العزلة الكاملة للمصابين وتقديم العلاج المناسب لهم.