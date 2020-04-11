رب ضارة نافعة.. خبير تسويق يوضح مكاسب "اليوتيبرز" من حظر كورونا

قال محمود الشربيني خبير التسويق، إنه مع تصاعد إجراءات الحكومة الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد، وجد المصريون أنفسهم مرغمين على ابتكار طرق وأساليب عدّة لقضاء مصالحهم، لا سيما توجه أصحاب الشركات الكبرى والصغرى بتطوير العمل من البيت لموظفيهم، وتركيز الجامعات على توظيف التكنولوجيا في التعليم لشرح المناهج الدراسية للطلاب عن بعد.

وأضاف "الشربيني"، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة "الحدث اليوم"، أن أزمة كورونا واضطرار المواطنين للجلوس في المنازل، جاءت بمثابة فرصة ذهبية لصناع المحتوى الرقمي أو ما يعرفون باسم اليوتيبرز، عملا مبدأ رب ضارة نافعة، حيث إن عدد المشاهدات لهؤلاء اليوتيبرز تضاعف في الأسابيع الأخير.

وأشار خبير التسويق، إلى أن اليوتيبرز حققوا نسب نجاح عالية ومن ثم أرباح كبيرة عن طريق الإعلانات والمتابعين في كل وسائل السوشيال ميديا، سواء يوتيوب أو فيس بوك أو إنستجرام، وأيضا تطبيق التيك توك، الذي ذاع صيته أكثر وأكثر خلال الآونة الأخيرة.

وتابع: "علينا الاستفادة من التجربة الإجبارية التي نمر بها ونطورها لتصبح منصة رقمية دائمة في كل المجالات، وعلى الشركات ومؤسسات الدولة التحرك نحو التحول الرقمي لتوفير الوقت وتكاليف التشغيل".