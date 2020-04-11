ارتفاع مجموع الإصابات بكورونا في العراق إلى 1318

أعلنت وزارة الصحة في العراق، تسجيل 39 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليبلغ مجموع الإصابات 1318، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وأشارت الوزارة العراقية، إلى حالتي وفاة "حالة واحدة في بغداد - الكرخ، وحالة في السليمانية"، وبذلك بلغ مجموع الوفيات 72.

وأوضحت الصحة العراقية، أن "حالات الشفاء بلغت 51 حالة ليصل مجموع حالات الشفاء 601".

وذكرت الوزارة في بيان، أنها "تؤكد استمرار استنفار كافة مؤسساتها لتقديم الخدمات الصحية لكافة المواطنين، كما تؤكد ضرورة التعاون مع منتسبيها والالتزام بتوجيهاتهم".

وأشارت الوزارة العراقية، إلى أنه "جرى فحص 1731 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة 33 ألفا و889".