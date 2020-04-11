خليك في البيت.. تفاصيل التسوق عبر الإنترنت من البنك الأهلي

يتجه العديد إلى التسوق عبر الإنترنت، خلال الظروف الراهنة، التي تمر بها البلاد، في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، ويقدم البنك الأهلي، لعملائه "خدمة الأهلي للتسوق عبر الانترنت"، وهي أحد خدمات البنك، التي تتيح للعملاء شراء أي منتج أو خدمة أو سداد أي مستحقات، من خلال الإنترنت.

وأوضح البنك عبر الموقع الرسمي الخاص به، أن الخدمة مؤمَّنة بأحدث وسائل التأمين المتعارف عليها دوليا.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، تفاصيل خدمة التسوق عبر الانترنت من البنك الأهلي، وفقا لما أعلنه البنك.

مميزات خدمة التحصيل الإلكتروني في البنك الأهلي

ـ سرعة إتمام عملية الدفع بسهولة وأمان من أي مكان فى العالم.

ـ إمكانية المتابعة اللحظية للحركات التي تتم على حساب كل شركة مع إمكانية طباعة تقارير مفصلة للمراجعة.

ـ إمكانية التحصيل بالعملات المختلفة "الجنيه مصري، الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني".

ـ تسوية المدفوعات فى حسابات الشركات فى خلال يومين عمل.

ـ يمكن للمتعاملين استخدام بطاقات VISA، ميزة وMasterCard

ـ توافر إمكانية إلغاء الحركات ورد مبالغ إلى العملاء.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم أن حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد بلغت 1939 حالة، وبلغت حالات الوفاة 146 حالة وفاة.