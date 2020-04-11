مستشفى العزل بـ"قها": خروج 5 أطفال بينهم "محمد ياسر" أصغر مصاب اليوم

قال الدكتور أحمد سعد رئيس قسم العناية المركزة بمستشفي قها، إن ما نقوم به من مكافحة لفيروس كورونا، هو دورنا الوطني، لافتا إلى أن الفريق الطبي بالكامل، بداية من الأطباء وطاقم التمريض بمستشفى قها، ظلوا 14 يوما في الحجر الصحي، وتم أخذ عينة من كل فرد، وظهرت جميع النتائج سلبية، وأن الفريق الأول خرج أمس، والذي ظهرت نتائجه سلبية، وأن الجميع بسلامة، ولا يوجد أي مصاب.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن أصغر مريض مصاب بفيروس كورونا "محمد ياسر 3 سنوات" خرج اليوم من الحجر الصحي.

وأوضح، جرى نقل الإصابة له، عن طريق والده، العائد من إيطاليا، بعد إصابة والدته وأشقاءه الأكبر منه، وبعمل التحاليل له، ظهرت النتائج إيجابية، وبعد عمل التحاليل مرة أخرى، ظهرت النتائج سلبية، بعد عينتين، وخرج اليوم، وأن والدة الطفل، ما زالت في مستشفى الحجر الصحي، تتلقى العلاج.

وتابع أن اليوم، جرى خروج 5 أطفال من مستشفى الحجر الصحي، بعد تعافيهم من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الفيروس يصيب جميع الفئات العمرية، لكن نسب الشفاء للأطفال، تكون جيدة، وعدم وجود أي مضاعفات، واستقرار حالاتهم.

وأشار إلى أنه يجري إعطائهم أدوية مضادة للفيروسات وفيتامين سي وبي 12، وذلك للحالات التي لا يظهر عليهم أعراض، ولكن في حالة وجود أعراض، كارتفاع درجة الحرارة، أو التهاب رئوي، يجري إعطائهم مضادات حيوية وأدوية مذيبة للبلغم، ولكن حتى الآن، لم يظهر في الأطفال حالات هكذا.