اليوم.. صرف المعاشات لمن تخلف في الـ10 أيام الأولى من أبريل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف المعاشات اليوم، لمن لم يصرف معاشه خلال الـ10 أيام الأولى من إبريل، من منافذ الصرف، وفقا لجدول تقسيم المعاشات، التي أعلنته الوزارة مسبقا، منعا للتزاحم، وكإجراء احترازى للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة التضامن، أنه جرى الانتهاء من صرف ما يزيد عن 82% من إجمالي قيمة معاشات المستهدف صرفها بالخطة الجديده لشهر إبريل مع أخر يوم، لصرف الشريحة الثالثه.

وأكد تقرير صادر عن الوزارة، على انتظام عمليات الصرف في ختام المرحلة الأخيرة من صرف المعاشات المستحقة لهذا الشهر، وذلك لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه، وصرف معاشات إبريل لجميع الشرائح، خلال المدد المخصصة لها، التي بدأت منذ الأول من هذا الشهر، على أن يتم الصرف بداية من الأحد 12 إبريل لكل من لم يقم بصرف معاشه، خلال المدة المحددة له.

وأشارت التضامن، إلى أن إجمالي حركات الصرف حتى نهاية التاسع من شهر إبريل، بلغ 6.281 مليون عملية صرف، بقيمة إجمالية تقارب 8.772 مليار جنيها.

كانت وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي، باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة، لبدء صرف معاشات شهر إبريل، لما يزيد على 8.36 مليون، قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.28 مليار جنيها، وفقا لمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، التي اتخذتها الوزارة، للتيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف، التي تضمنت بتقسيم فئات المستحقين للمعاشات، على عدد من الأيام، لتقليل أعداد المترددين على منافذ الصرف، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.

كما أكدت على إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية، لمدة 6 أشهر، لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي، وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة، أو مكاتب البريد مع توفير صارفات آلية متنقلة، للتيسير على أصحاب المعاشات، والسماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة، بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط، التي يجري إجراؤها كل 6 أشهر، دون توقف أو طلب إعادة التنشيط، خلال الأشهر الثلاث المقبلة أيضا.