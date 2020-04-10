التضامن: نشجع المواطنين على صرف المعاشات بالموبايل والحسابات البنكية

قالت دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أصحاب المعاشات أكبر عدد يحصل على قبض في هذه الفترة، وأكثر من الموظفين.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي حسام حداد، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "راعينا عدم صرف المعاشات في يوم واحد وسط انتشار فيروس كورونا، خاصة مع حالات الزحام الشديدة في مكاتب البريد البالغ عددها 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية".

وتابعت: "نادينا دائمًا بالصرف بحسابات البنوك والمحمول والشمول المالي، حتى نقلل الازدحام والضغط على مكاتب الصرف، وأكثر من 90% من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة سجلوا على الإنترنت، وهو ما سيؤدي إلى تخفيف الإقبال على مكاتب البريد، وقد قمنا بتخصيص شرائح لكبار السن لتجنب الازدحام".

ولفتت، إلى أنه جرى فتح المدارس وبعض مراكز الشباب لصرف المعاشات: "عملنا خطوط للناس لكي يقفوا عليها واستخدمنا الكراسي، ونشجع المواطنين على الصرف بمحافظ المحمول والحسابات البنكية، حتى نعدل من السلوكيات تدريجيًا، ووزارة الاتصالات ووزارة التنمية المحلية قامتا بدور رائع في تنظيم المواطنين".

وحول برنامج تكافل وكرامة، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي: "الهدف الحماية من البرنامج هو حماية المواطنين من الأزمات الاقتصادية وتوفير الحد الأدنى من مستوى المعيشة للأسر الفقيرة، وهو ما يحدث الآن حيث حدث أزمات اقتصادية، بسبب تضرر البعض من الحظر وزودنا عدد المستفيدين من البرنامج".

وأضافت: "يهمنا تغذية الأطفال وصرف أفضل في البيوت، ونقدم الدعم المادي للاستثمار في الأسرة كلها بما فيها الأطفال وأن يحصل المسن على معاش، ومسجل لدينا على قواعد البيانات 7 ملايين أسرة، يحصل منهم 3.5 مليون على الدعم وسيستفيد 100 ألف أسرة على المعاش".