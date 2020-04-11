الإبراشي عن طبيبة شبرا البهو: "الغضب الشعبي أخذ بثأر المتوفاة"

استنكر الإعلامي وائل الإبراشي، رفض أهالي قرية شبرا البهو التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية دفن جثة طبيبة بمقابر القرية عقب وفاتها متأثرة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث ذكر أن الغضب الشعبي أخذ بثأر الطبيبة المتوفاة، حيث إنه غضب كثيرًا وبشدة تجاه الواقعة، كما أن غضب المصريين كان محموداً وأشفى صدور المجتمع.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة مساء"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أن المجتمع أبدى سخطاً شديداً على أهالي القرية، حيث لا يحق لأحد أن يتحول إلى سلطة ويقول أنا هدفن هذا وهمنع هذا، فهناك قانون يحكم الجميع ولذلك الدولة كانت حاسمة في التعامل مع الواقعة.

وأشار إلى أن البعض استغل الواقعة للنيل من مصر وسمعتها، ولكن قوة الدولة في الرد الحاسم والتعامل مع الواقعة بحنكة أخرس الألسنة المعادية، "مشهد أهالي القرية كان مخزيا ويخالف عادات وتقاليد المصريين المعروفة وقت الأحزان"، موضحًا أن البعض استغل مجموعة من المواطنين الذين ليس لديهم دراية بالإجراءات القوية التي تتبعها الدولة في التعامل مع موتى فيروس كورونا.