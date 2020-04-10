وائل الإبراشي: التجمعات العدو الأول لنا في زمن الوباء

استنكر الإعلامي وائل الإبراشي، التجمعات في الجنائز والأفراح، في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبعها الدولة في مواجهة الفيروس القاتل، وتابع: "التجمعات العدو الأول لنا.. لا ولائم في زمن الوباء".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الجنازات كارثة حقيقة خاصة وأن الدولة وضعت قواعد للمشاركة في الأحزان، وتوديع المتوفى.

وتابع: "الجنازات من المشاهدة القاتلة فى زمن كورونا.. ولا يتم اتباع التقاليد في زمن الوباء".

واستنكر مقدم البرنامج، ما يقوم به بعض أعضاء مجلس النواب من النزول إلى دوائرهم وتجمع المواطنين حولهم، موضحاً أن الصور المتداولة لبعض النواب في غاية الخطورة، وتابع: "بعض النواب يؤذون كرامة المصريين وصحتهم.. مينفعش المشهد ..أنت بتؤذى الناس بهذا الشكل"، مطالباً الجميع باتباع تعليمات الدولة ووزارة الصحة في الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وفي سياق آخر، قال "الإبراشي" إن الدولة المصرية وفي ظل مما تبذله في مواجهة كورونا، لم تغفل تطبيق القانون على من يخالف أو يتجاوز أو يعتدي على الأراضي الزراعية، وتابع: "واهم من يعتقد أن مؤسسات الدولة ستغيب مرة أخرى كما حدث فى السابق".