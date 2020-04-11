محافظ الإسماعيلية يستقبل قافلة "حياة كريمة"

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم، سيارات مبادرة "حياة كريمة"، والتي أهدت 12 ألف عبوة مواد غذائية للأسر المضارين من إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد والعمالة غير المنتظمة بالمحافظة.

ورافق المحافظ خلال استقبال سيارات المبادرة كل من اللواء حسين فهيم قائد المنطقة الشمالية الشرقية للمخابرات، والمهندس أحمد عصام نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد، ومها الحفناوي مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور إيهاب وكيل مديرية الشباب والرياضة، وعدد كبير من شباب الكشافة، وأعضاء مراكز شباب المحافظة، ومجموعة من شباب المؤتمر الرئاسي

وقام الشباب بتفريغ وتحميل العبوات إلى مخازن مركز الإغاثة الإقليمى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، تمهيدًا لبدء توزيعها على مستحقيها من المواطنين.