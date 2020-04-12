شقيق طبيبة شبرا البهو: الشرطة جرت الناس زي الأرانب

قال مصطفى عبدالعظيم، شقيق الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف المتوفاه من إصابتها بكورونا إنها حاصلة على بكالوريوس الطب لكنها لم تمارس المهنة وسافرت رفقة زوجها للخارج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "cbc"، "جوزها دكتور مهندس، وهي لم تمارس المهنة، وربت أطفالها فقط، ولم تعمل في مستشفى وليس لها أي علاقة بمرضى كورونا".

وتابع: "كان عندها السكر والضغط وطلع عندها غرغرينا، وقالولها لازم تروحي مستشفى واشتبهوا في إصابتها بكورونا، وودوها مستشفى العزل في الإسماعيلية وقعدت تقريبا في مستشفى العزل شهر".

وأشار إلى أنها وضعت شهرا على جهاز التنفس الصناعي، "إمبارح ابنها وجوزها وجوز بنتها راحوا الإسماعيلية الساعة 9 مساء وعادوا بالجثمان الساعة 8 صباحا بعد أن تم تجهيزها وتغسيلها وتكفينها في مستشفى العزل".

واستطرد أنه أثناء توجه الأسرة للمدافن فوجئوا بتجمهر عدد من أهالي القرية حاملين شوم وعصي وكسروا زجاج سيارة الإسعاف.

ووجه عبدالعظيم الشكر للشرطة على دورها: "أما الشرطة فرقتهم جريوا زي الأرانب، وأنا عندي 60 سنة ومشوفتش اللي حصل دا في حياتي".