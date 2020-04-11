لمواجهة كورونا.. فض فرح بأسوان لعدم الالتزام بقرار الحظر

تمكن رجال الأمن بقسم ثان أسوان من فض فرح بمنطقة الحكروب، ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشنت الأجهزة الأمنية بأسوان، مساء اليوم السبت، حملة مكبرة لمتابعة مدى التزام المواطنين بقرار حظر التجوال، الذي أصدره الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتمكن رجال مباحث قسم ثاني بأسوان، من فض فرح بمنطقة الحكروب بجوار جمعية العمري، بعد وصول شكاوى من قبل المواطنين بوجود أصوات لصواريخ وتجمعات، وعلى الفور قام سيد مدني نائب رئيس مجلس المدينة، بتكليف شريف سري رئيس حي شرق، بالتوجه إلى موقع الحدث وفض تلك التجمعات، ورافقه ظباط مباحث قسم ثاني، واصطحاب المتسبب في تلك الفرح وصاحب الفراشة إلى قسم ثاني، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للمخالفين لقرار الحظر.