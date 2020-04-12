الإبراشي عن رفض دفن جثة طبيبة بـ"أجا": يا ليتني مت قبل هذا

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الدولة المصرية تسعى للحفاظ على استمرار الإنتاج والعمل، وفى الوقت ذاته تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من الإصابة بفيروس كورونا، حيث يّعد ذلك توازنا جديدا بين الاتجاهين، وذلك خلال تقديمه برنامج "التاسعة مساء"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري".

فيما أعرب الإبراشي، عن غضبه الشديد تجاه واقعة رفض أهالي قرية شبرا البهو، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، دفن جثة طبيبة بمقابر القرية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، "أي حد يشوف هذا المشهد سيقول يا ليتني مت قبل هذا اليوم"، ويجب على المواطن أن يعي أن الدولة تتخذ إجراءات صارمة في التعامل مع حالات الوفاة الناتجة عن فيروس كورونا، بطريقة علمية سليمة.

واعتذر لأسرة الطبيبة، مشدداً على أن تعامل الدولة مع الواقعة واتخاذ ما يلزم تجاهها إلى جانب وضع اسمها على أحد المدارس يعد انتصارا للعلم والحقيقة في مواجهة التزييف والشائعات.