أستاذ مناعة: هناك تحذيرات صدرت عام 2007 من ميكروبات خطيرة في ووهان

فجر الدكتور طلال نصولي مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، مفاجأة عن فيروس كورونا المستجد.

وقال نصولي، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" إن هناك تحذيرات منشورة منذ عام 2007 تحذر من انتشار ميكروبات خطيرة من مدينة ووهان الصينية وستضرب الكرة الأرضية، لافتًا إلى أن فيروس كورونا المستجد هو أخطر وباء يواجهه الإنسان في التاريخ.

وأوضح أن هذه المنشورات صدرت عن "كيمكال ميكروبولجي إنترناشونال" عام 2007، وحذرت من الميكروبات الموجودة في مدينة ووهان الصينية، مصدر وباء كورونا المستجد.

وحذر نصولي من خطورة فيروس كورونا الشديده وأنه يدمر الرئة والقلب والكليتين والكبد والمخ ويدمر خلايا الدم التي تحمل الأكسجين.

وتحدث نصولي عن استخدام عدة أدوية لعلاج فيروس كورونا في عدد من دول العالم، مطالبًا المواطنين بالبقاء في منازلهم، مشيرًا إلى أن المصابين بكورونا الذين يتم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي 80% منهم يتوفون بسبب مضاعفات الاصابة بالفيروس.

وأكد نصولي عن بعض هذه الأدوية التي تعمل على تدمير الفيروس داخل جسم الإنسان ويمنعه من التكرار داخل جسم الإنسان وأن هذا الدواء أفضل من الدواء الياباني "أفيجين" مشيرًا إلى أن هناك أملا في الوصول إلى دواء للقضاء على الفيروس.