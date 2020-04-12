والدة طبيبة شبرا البهو: "حزينة.. ومعرفش ليه الناس اتسعرت"

قالت الحاجة فايزة والدة الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف، المتوفاه من إصابتها بكورونا، إن ما حدث من أهل قرية شبرا البهو، أحزنها للغاية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "cbc": "إحنا مؤمنين بربنا، بس ليه الناس تعمل معانا الحركة دي، وكان البيت وسط الناس، وكانت قاعدة في المنصورة، وكانت بتيجي في المواسم".

وتابع: "هي رسخت حياتها لولادها وتعليمهم، ومحدش اعترف باللي جوزها عمله للبلد، وبنشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على قيادته للبلد، وربنا يزيل الهم والغمة على الجميع".

ووجهت الأم الشكر للشرطة على ما فعلوه في مواجهة الأهالي: "اللي عملوه كله وجابولنا حقنا، أنا معرفش الناس جرالها إيه ولا هما اتسعروا".