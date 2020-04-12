الصحة بعد إعلان 145 إصابة جديدة: الحفاظ على المنحنى بهذا الشكل نجاح

اعتبر الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الوضع الذي نسير عليه في مصر ناجحا، "الحفاظ على هذا المنحني بالشكل ده نجاح"، وذلك بعد الإعلان عن 145 إصابة جديدة بكورونا، اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "احنا بدأنا اتباع اجراءاتنا الوقائية بدري، وماشيين في التعامل مع اجراءات وقائية علمية كاملة، وفيه بروتوكول علاج متبع من اللجنة العلمية، والوزيرة بتشدد على تطبيق ده في كل المستشفيات".

وعلق مجاهد، على مشهد تجمهر المواطنين لعدم دفن الطبيبة بشبرا البهو، بأنه مشهد لا يليق بشعب مصر، متسائًلا عن خوف الناس وقلقهم ومطالبهم بالعودة للمصدر العلمي؟

وشدد مجاهد، على أن التعامل مع حالات الوفاة بكورونا، لها اجراءات منذ نقل الجثمان من ثلاجة حفظ الموتى، ثم الغسل والتكفين والدفن، مؤكدًا على مسؤولية وزارة الصحة، لحين نقل الجثمان لذويه.

وتحدث مجاهد، عن الاجراءات الوقائية عند نقل الجثمان ثم خضوعهم للاجراءات الوقائية المشددة أثناء عمل الطواقم، مشيرًا إلى أن القائم بالغسل، يرتدي أيضًا الواقيات الشخصية المناسبة، وذلك كله تحت إشراف الطب الوقائي، لافتًا إلى أنه يتم تكفينها في كفن 3 طبقات، ووضعه داخل كيس غير منفذ للسوائل، مكتوب عليه خطر الاصابة بالعدوى، ووضعها داخل صندوق قابل للغسل والتعقيم.

وأوضح مجاهد، أن الطب الوقائي في المديرية التابع لها محل دفن الجثمان، يشرف على عملية دفن الجثة بطريقة شرعية، لافتًا إلى أن وزيرة الصحة، أصدرت أمر بنقل الجثث عبر الإسعاف، بعد خوف البعض من نقل الجثث عبر سيارات نقل الموتى، مشددًا على أن دفن الموتى لا يسبب العدوى إطلاقًا، حال اتمام الاجراءات الوقائية، مؤكدًا على أن الجثمان، لن ينقل فيروس كورونا بعد الدفن إطلاقًا "اطلاقا ومستحيل".