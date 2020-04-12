مدير مستشفى المطرية: نعمل بكامل طاقتنا وليس لدينا إصابات بكورونا

قال الدكتور محمد صفي الدين مدير مستشفى المطرية العام، إنه حتى الآن، لا توجد أي حالة في المستشفى، ثبت إيجابيتها للإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19، لافتاً إلى أن ما أحدث البلبلة، وجود أحد المستشفيات المجاورة، جرى إكتشاف عدد من الحالات فيه، فكان لابد من اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على أمن وصحة العاملين بالمستشفى، لأنه يوجد بعض العاملين لهم صلة قرابة بالمستشفى الآخر، أو يعملون هناك خارج أوقات العمل الرسمية بنظام الشيفت أو التعاقد.

وأضاف صفي الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن التعليمات التي جرى إتخاذها والمتعارف عليها من الدكتور محمد صلاح رئيس الهيئة، ورئيس فريق مكافحة العدوى، ورئيس لجنة الأزمات التي تنعقد يوميا على مدار الساعة، باتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمستشفى، من أطباء وإداريين، وهم لم يتعدوا الـ10 من أطباء وتمريض، وأن العدد ليس كبير.

وأكد، أن المستشفى يعمل بكامل طاقته، والاستقبال يعمل حاليا بطاقة كاملة، وأطباءه متخذين إجراءاتهم الوقائية والإحترازية لمجابهة هذا الفيروس المستجد، وأن المستشفى لم يغلق وكل هذا مجرد شائعات، مشيرا إلى أنه جرى اتخاذ إجراء بعزل الـ10 أطباء وممرضين منزليا، لمدة أسبوعين، وأخذ مستحقاتهم بالكامل، وعدم الرجوع إلا بعد سلبية تحاليلهم.

وتابع، أن مستشفى المطرية يشهد طفرة في الفترة الحالية، وأنه سيجري إفتتاح أحدث وحدة للأشعة المقطعية، وافتتاح قسطرة تشخيصية وعلاجية جديدة، وأنه جرى استلام عدد من الأجهزة للأشعة الحديثة، ويوجد حملة تطوير كبيرة للواجهات، وافتتاح مراكز تعليم طبي مستمر، وسكن جديد للأطباء جرى افتتاحه، وتطوير غرف العمليات والأقسام الداخلية، وخلال الفترة القليلة المقبلة، سيجري إفتتاح هذه المشروعات، وذلك بإشراف رئيس الهيئة.

واستكمل، أنه يجري تطهير وتعقيم المستشفى يوميا بالمياه والكلور، خاصة الاستقبال والرعايات، وذلك حسب توصيات فريق مكافحة العدوى، ويجري استخدام الواقيات الشخصية من الكمامات والجوانتيات.