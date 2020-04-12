وزير الأوقاف: من يصلي الجمعة بالشوارع ويعرض حياة المصريين للخطر "أحمق"

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن أكبر داء يدمر الأمم، هو الجهل باسم الدين أو المتاجرة، حيث إن جماعة الإخوان الإرهابية، لا تراعي حياة المصريين وصحتهم ولا تراعي قيم وأخلاق ولا دين، وهم تجار الأزمات وينصبون باسم الدين.

وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري"، أن حياة الساجد قبل عمارة المساجد، وذلك في تعليقه على غلق المساجد ضمن الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح أن أهل الشأن، هم يراجعون في ذلك، وليس من ينصبون من أنفسهم مفتين، وهم لا يفقهون شيء ويعرضون حياتهم وحياة المجتمع للخطر، "أهل الاختصاص هم من يقدرون المصلحة والمفسدة".

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الذين يصلون الجمعة في الشوارع، ويعرضون حياة المصريين للخطر "حمقى"، "من يعرض حياة المواطنين لابد أن يحاكم بتهمة الخيانة الوطنية، الجهلة والمغيبون ومن يجعل من نفسه مفتي، وهو لا علم له يعرضون حياة المصريين للخطر، الجمعة لا تنعقد إلا بأمر الحاكم أو من ينوبه، وليس الأمر متروك لتقدير أي شخص".