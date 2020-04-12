أمين لجنة الفتوى يستنكر واقعة شبرا البهو: نحتاج العودة إلى أخلاقنا

استنكردكتور خالد عمران أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، واقعة اعتراض أهالي قرية شبرا البهو في الدقهلية على دفن طبيبة توفيت بعد معاناتها من فيروس كورونا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، الذي يعرض عبر شاشة "cbc": "هذا الأمر مش محتاج رأي شرعي، قد ما إحنا محتاجين في العودة إلى الأخلاق، وفي أي عقل أو شريعة نتجمهر ضد كورونا؟".

وأضاف: "هذا الأمر يقطع بحرمته، وما حدث مش أخلاقنا، وهذا أمر يستدعي النظر، ولدينا حالات وفاة لم يتكرر الأمر إلا مرتين تقريبًا، والموت له حرمته ويقطع كل خصومة، ولكن هذه الطريقة في حاجة إلى دراسة".