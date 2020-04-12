محافظة الدقهلية: إطلاق اسم الطبيبة على مدرسة رسالة للجيل الجديد

وجه هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، التعزية لأسرة الطبيبة التي رفض أهالي قرية شبرا البهو دفنها بسبب وفاتها نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.

وقال الشيخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، الذي يعرض عبر شاشة "cbc": "إطلاق اسمها على المدرسة أقل حاجة نقدمها، وهي رسالة للجيل الجديد، إنهم يدونوا اسمها على كراساتهم، وإنها كانت واحدة من الجيش الأبيض، اللي حارب فيروس كورونا".

وأضاف، أن الأطباء يقومون بدور مهم في مكافحة فيروس كورونا، ويجب أن يقدر الجميع هذا الأمر، ولا يوجد أي مبرر يجعلنا نخشى أو نمنع أسرة من دفن أحد أفرادها.

ولفت إلى أنه يجرى التكفين بأكثر من طبقة، وتتم عملية التغسيل بإشراف طبي، ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق لتخوف الناس.

وواصل: "نحن أمام فهم خاطئ ومحاولات لنشر أفكار مقصودة لإيجاد حالة معينة، ولا أستبعد وجود مش منطقي، والنيابة العامة، تقوم بدورها في التحقيق ولا أريد استباق الأحداث في هذا الصدد".