٥ آلاف حالة في ٢٤ ساعة.. تركيا في المركز الثالث عالميا بقائمة الأكثر إصابة بكورونا

صعدت تركيا، إلى المركز الثالث، بعد الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا، في عدد الإصابات اليومي بكورونا.

وأعلن وزير الصحة فخر الدين كوجا، عدد الإصابات اليومي، الذي بلغ اليوم، 25 ألف و167 حالة، مرتفعا في آخر 24 ساعة، 5 آلاف و138 حالة، بالإضافة إلى وصول عدد الوفيات إلى 1101 حالة.

المصدر:

Endişelendiren korona verisi: Türkiye günlük korona virüs vakasında 3. sıraya yükseldi https://www.yenicaggazetesi.com.tr/endiselendiren-korona-verisi-turkiye-gunluk-korona-virus-vakasinda-3-siraya-yukseldi-274872h.htm