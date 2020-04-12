وزير النقل للعمال: "نزود أكل الليمون والبصل والمش.. ومنقلعش الكمامة"

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، المرحلة الأولى من طريق "القاهرة– أسوان" الصحراوي، وتحدث مع العمال.

وقال الوزير في فيديو عرضه الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد": "لازم كل يوم وإحنا جايين الصبح، نلبس الكمامة ومترفعهاش غير وأنت بتآكل أو تشرب لحماية نفسك وحماية زميلك".

وأضاف الوزير: "الأكل بتاعنا نزود فيه شوية فيتامين سي والبصل والثوم والبرتقال والليمون والمش.. والشمس دي اللي أنتو شغالين فيها من عند ربنا، علاج ووقاية وتطهير ونظافة".

وتابع: "لازم نشتغل ومش هنبطل علشان تعيشوا، والبلد كلها تعيش، ويبقى فيه إنتاج، ونصحى من النوم نشوف كام فدان اتزرع، وكام كوبري خلص، وكام مستشفى اتبنى.. إحنا مش هنام ومش هنستسلم".