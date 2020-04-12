الأطباء: نطالب بمعاملة ضحايا كورونا من الجيش الأبيض مثل شهداء الإرهاب

علق الدكتور أسامة عبدالحي عضو مجلس نقابة الأطباء، على ما حدث في جنازة الدكتورة سونيا عبدالعظيم، في قرية شبرا البهو، ومحاولة البعض منع دفنها في القرية، بسبب وفاتها بفيروس كورونا، مطالبا باعتبار شهداء الطواقم الطبية، الذين يسقطوا أثناء مواجهة فيروس كورونا، مثل شهداء الجيش والشرطة، الذين يحاربوا الإرهاب.

وشدد عبدالحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، على ضرورة معاملة هولاء، معاملة شهداء المعركة ضد الإرهاب، لأنهم لا يقلون عنهم، مؤكدا أن الدفاع عن الأهالي ضد الفيروس القاتل، لا يقل أهمية عن الدفاع عنهم ضد الإرهاب.

وتحدث عبدالحي عن ضحايا الأطباء بين المصابين والوفيات بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن التقدير المبدئي إصابة 46 طبيب، ووفاة 4 أطباء بالفيروس، حسب ما أبلغتهم النقابات الفرعية، مشددًا على أن الاحصائيات الدقيقة لدى وزارة الصحة والسكان.

وأكد عبدالحي، على أنه مازالت بعض المستشفيات تعاني من النقص في المستلزمات الطبية، مؤكدًا أن الاعتراف بهذا النقص، لا يعيب المنظومة الصحية، نظرًا لأن الجميع في مركب واحد، مطالبًا بتوفير التحاليل للأطباء عند طلبها، للحفاظ على سلامتهم، بعدما نقل طبيب العدوى لـ4 زملائه، بعدما طلب اجراء التحليل له، وتأخروا في إجراء التحليل.