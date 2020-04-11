"الأطباء" تشكر الداخلية والنائب العام لموقفهما من دفن ضحية كورونا

أصدر مجلس نقابة الأطباء بالدقهلية، اليوم، بيانًا، للتعليق على رفض بعض أهالي قري دفن طبيبة متوفاة إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان النقابة، فإنه على الفور تواصل مجلس النقابة عن طريق نقيب الأطباء بالجهات المعنية، وتم التواصل المباشر مع القيادات الأمنية بمحافظة الدقهلية، وتمت المتابعة حتى إتمام إجراءات الدفن.

ووجهت النقابة الشكر إلى كل من وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة والتواصل المباشر مع قيادتها وحل المشكلة في أسرع وقت، وكذلك النائب العام الذي أمر بسرعه التحقيق في الواقعة.

وحذرت نقابة الأطباء بالدقهلية من نشر أو ترويج أي شائعات تمس أحد أفراد الفريق الطبي، أو تسيئ إليه من قريب أو بعيد، كما حدث مع بعض الزملاء في الفترة الماضية.

وأعلنت النقابة عن إعداد فريق من النقابة لرصد مروجي الشائعات، و أيضًا من يقوم بإخراج بيانات شديدة الخصوصية للمرضى والمتوفيين، مشيرة إلى أنه تم تكليف الفريق القانوني للنقابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي هذه الشائعات.

ودعت النقابة للفقيدة بالرحمة والمغفرة، وأن يحمى أبطال مصر من الأطباء و الفريق الطبي الذي يحارب يومًيا هذا الوباء، كالجنود البواسل بكل شجاعة مقدمين حياتهم فداء للأهل والوطن.