استشاري قلب للمواطنين: "من لم يمت بكورونا مات بغيرها.. أعقلها وتوكل"

استنكر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، حالة الهلع والفزع من المواطنين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قائلا: "من لم يمت بكورونا مات بغيرها، فلماذا كل هذا الهلع والفزع؟ أعقلها وتوكل"، موضحًا أن الفيروس القاتل، سيمر وسيرحل وستبقى المعركة المصرية ضد الوعي.

وأبدى شعبان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري"، تعجبه مما تردد على مواقع التواصل، بشأن إعلانه أن تقوية جهاز المناعة، هو أفضل علاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، واستدعاء النقابة له، موضحًا أنه لم يتم استدعائه من النقابة.

وتابع: "هذا الفيروس كشف أفضل ما فينا، وكشف أيضا أقبح ما فينا، من التربص والترصد الغباء والجهل والاستغلال والترصد.. لذلك أقول اللهم أرفع عنا الوباء والبلاء والغباء، المناعة أسلوب حياة، تأتى من محافظة الإنسان على اتباع الأسلوب العلمي الصحيح في الغذاء واتباع إجراءات الوقاية".