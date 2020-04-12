هاني يونس يشيد بتبرع "السويدي إلكتريك" لمجابهة كورونا: "دي مصر الحلوة"

أشاد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بتكاتف الشعب المصري، لمجابهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ونشر صورة أثناء استقبال مطار القاهرة الدولي، طائرة من الصين، محملة بالمستلزمات الطبية.

وعلق "يونس"، على الصور الذي نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عارفين الطيارة دى بتنزل إيه؟!، دي مستلزمات، عارفين جايه منين؟ جاية من الصين، طيب مين جابها على حسابه؟ مجموعة السويدي إلكتريك، طب لية؟ تبرعات للمصرين.. هي دي مصر الحلوة".

واستقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، أمس السبت، شحنة مستلزمات طبية لصالح إحدى الشركات الخاصة، التي تعاقدت عليها من الصين لصالح وزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار مبادرة المساهمة في توفير مستلزمات طبية، لدعم خطة الحكومة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.

وقالت مصادر بقرية البضائع، إن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، أمر بتشكيل لجنة جمركية برئاسة عزة حسين مدير عام الوارد، لسرعة إنهاء إجراءات مشمول شحنة أكثر من 17 طنًا مستلزمات طبية، قادمة من الصين، لصالح وزارة الصحة المصرية، تم إنهاء إجراءات وصول الشحنة من منفذ 35 بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي.